Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 27 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) I numeri coronavirus 27 luglio restituiscono un numero di nuovi contagi in netto calo rispetto al trend registrato negli ultimi giorni: oggi i nuovi casi coronavirus si fermano a 170. I morti in tutto il paese sono 5. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 24 luglio Numeri coronavirus 27 luglio, cosa c’è di negativo Numeri coronavirus 27 luglio, cosa c’è di positivo (Immagine copertina dal ... Leggi su giornalettismo

LiaQuartapelle : Fontana il 7/6: “Non ne sapevo nulla e non sono intervenuto in alcun modo”. Fontana oggi: “Chiesi io a mio cognato… - agorarai : 'Sono molto preoccupato per gli eventi di Piacenza. Ci sono le premesse per la sfiducia dello Stato. La cosa che mi… - ilfoglio_it : Maurizio Milani ha deciso di fare le pulci a Rocco Casalino e si è messo a studiare i social di Giuseppe Conte. Ecc… - buamariaantonie : RT @lucejoyy: Abbiamo sofferto tutti i mesi vissuti in lockdown. Ma se c'è una cosa che non sopporto è l'arte che diventa strumento politic… - SimoneFerro1 : @FGiallorossa @luca_luk29 @gabrielebit @LucaMarelli72 Non te le cita perché nel regolamento non c’è scritto da ness… -