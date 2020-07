Cosa accade se il Covid-19 mette fuori gioco Trump o Biden? (Di lunedì 27 luglio 2020) Per uno strano caso del destino, la campagna per le presidenziali Usa vede coinvolti due candidati ultra-settantenni proprio quando l’America, così come il resto del mondo, è alle prese con una pandemia che miete le sue vittime soprattutto tra gli anziani.Donald Trump, presidente in carica e candidato del partito repubblicano, ha da poco compiuto 74 anni. Lo sfidante democratico, l’ex vicepresidente Joe Biden, ne ha addirittura 77. Entrambi sembrano in buona salute e sono sotto stretto monitoraggio medico. Tuttavia, il virus all’origine del Covid-19, il Sars-Cov-2, è tanto contagioso quanto imprevedibile nel generare complicazioni che possono portare a una prolungata intubazione con sedazione (e quindi incapacità) o alla morte. Dal momento che il rischio aumenta con ... Leggi su huffingtonpost

GabriGiammanco : De Luca mi sta simpatico ma non può fare lo “sceriffo” senza accorgersi cosa accade al Molo Beverello a Napoli, dov… - HuffPostItalia : Cosa accade se il Covid-19 mette fuori gioco Trump o Biden? - AnimaInLacrime : RT @Stregatto9: L'amore è quella cosa che accade agli altri e tu resti a guardare e pensi mai una gioia! - vihysaz2zw : @paola24711898 @LegaSalvini Stessa cosa che accade in tutte le regioni, in Lombardia fai prima perché paghi subito… - gemyp26 : @Cris58Hy E nn solo questo...tempo fa ho visto reportage in cui sinparla del turismo sessuale dove gli italiani (si… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa accade Cosa accade in realtà sulle cover di famosi album musicali? 361 Magazine Pastiglie freno direzionali: come montarle correttamente

Montare le pastiglie freno direzionali: cosa cambia e quali sono gli errori da non fare, con i consigli degli esperti Le pastiglie freno direzionali sono molto diverse dalle pastiglie standard e richi ...

L'assessora Saccardi: «Se prevenire non basta i sindaci firmino ordinanze e limitino la vita notturna»

Parte la campagna della Regione per impedire la diffusione dell’infezione nei luoghi affollati: «Ci spaventa la percezione diffusa che il virus non circoli più: attenzione: non è così» Per ora si va a ...

Montare le pastiglie freno direzionali: cosa cambia e quali sono gli errori da non fare, con i consigli degli esperti Le pastiglie freno direzionali sono molto diverse dalle pastiglie standard e richi ...Parte la campagna della Regione per impedire la diffusione dell’infezione nei luoghi affollati: «Ci spaventa la percezione diffusa che il virus non circoli più: attenzione: non è così» Per ora si va a ...