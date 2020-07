CorSport: la Roma oppone resistenza alla cessione di Under (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Napoli continua a cercare un sostituto per Josè Maria Callejon, che a fine stagione saluterà l’azzurro. Uno dei nomi in pole è quello di Cengiz Under. La trattativa, però, non sembra facile. Il Corriere dello Sport scrive: “Under è una tentazione però Baldini e la Roma stanno opponendo resistenza dopo che i rapporti si sono recentemente intorpiditi”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Cegiz Ünder fu scovato da Cristiano Giuntoli in Turchia, trattativa complessa e laboriosa, poi evaporata per un po’: fu in quell’istante che la Roma, con Monchi, si intrufolò, sistemò quindici milioni ...

E poi c’è da intendersi sulle quotazioni, ovviamente: perché c’è la Roma che sogna trentacinque milioni di euro, considerati eccessivi da De Laurentiis, che sforzandosi più che può arriverebbe ad ...

