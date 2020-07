Coronavirus, Zaia preme: “Attendiamo la validazione del test rapido” (Di lunedì 27 luglio 2020) VENEZIA – La Regione Veneto è “in attesa della validazione del test rapido” per il coronavirus. Lo ricorda (ed è anche un sollecito) il presidente della Regione Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Maghera. “Qualcuno forse non ha capito cosa accadrà con l’autunno. Chiunque avrà un po’ di tosse o un po’ di febbre chiederà il tampone. Mettevi nei panni dei pediatri che avranno i bimbi che arrivano con la tosse, con malattie respiratorie. Secondo voi si può negare una diagnositca a questi cittadini?”, chiede Zaia retorico. Leggi su dire

