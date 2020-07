Coronavirus, Zaia: in Veneto “nessuna situazione drammatica, speriamo che il virus com’è venuto se ne vada fuori dalle balle” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Oggi, a parità di contagiati, l’effetto clinico è diametralmente opposto. Con questi numeri, questo inverno, avevamo il caos. speriamo che il virus com’è venuto se ne vada fuori dalle balle così è finita. Ma accadrà così, non so quando, ma in tutte le storie delle epidemie è accaduto questo“: lo ha affermato oggi il governatore del Veneto, Luca Zaia, in occasione del consueto punto stampa presso la sede della Protezione civile di Marghera, riferendosi alla possibilità che il virus, oggi latente, torni più aggressivo. “Oggi abbiamo 38 focolai esistenti, 19 autoctoni, domestici, ‘casalinghi, e 19 importati, stranieri. Non ... Leggi su meteoweb.eu

notizieit : Zaia in conferenza stampa dà i nuovi numeri del #coronavirus nella… - haStatoNESSUNO : RT @valy_s: #COVID19 #Veneto #Zaia chiede di rivedere (non è l’unico)i parametri del calcolo Rt,escludendo i casi importati (55%) Rispetta… - romifivestars : RT @valy_s: #COVID19 #Veneto #Zaia chiede di rivedere (non è l’unico)i parametri del calcolo Rt,escludendo i casi importati (55%) Rispetta… - Deiana_Luca9 : RT @valy_s: #COVID19 #Veneto #Zaia chiede di rivedere (non è l’unico)i parametri del calcolo Rt,escludendo i casi importati (55%) Rispetta… - vendutoschifoso : RT @valy_s: #COVID19 #Veneto #Zaia chiede di rivedere (non è l’unico)i parametri del calcolo Rt,escludendo i casi importati (55%) Rispetta… -