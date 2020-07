Coronavirus, Villa Literno: 7 positivi nella struttura di accoglienza. Il sindaco Di Fraia: Niente allarmismi (Di lunedì 27 luglio 2020) A Villa Literno (Caserta) 7 ospiti di una struttura di accoglienza sono risultati positivi al Covid-19. A darne notizia ieri sera con un post su Facebook è stato il vicesindaco di Villa Literno, Valerio Di Fraia. “Su 50 test effettuati – spiega Di Fraia – 29 hanno avuto un primo esito positivo e quindi sottoposti ad ulteriore verifica mediante tampone a cura dei competenti operatori sanitari. nella giornata di oggi si sono avuti i primi risultati sui tamponi effettuati e, allo stato attuale, 7 sono risultati positivi al Covid-19. Ho immediatamente attivato la task force del comune e avvisato l’assessora Raffaella Ucciero che nel frattempo mi sostituisce e ... Leggi su ildenaro

