Coronavirus, Valle-Gallo (Pd): “Gruppo indagine Covid, non un tribunale ma strumento per ridisegnare sanità” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Consigliere regionale del Partito Democratico, Daniele Valle, è stato designato coordinatore del gruppo di lavoro che indagherà per accertare i fatti, ed eventuali responsabilità, su come sia stata gestita l’emergenza sanitaria in Piemonte dovuta al Coronavirus, ma sopratutto creare un piano regionale per affrontare in maniera rapida e mirata eventuali future pandemie. “Oggi finalmente si è insediato il Gruppo di Lavoro che si occuperà dell’indagine sul Covid-19” afferma il Consigliere regionale Pd Daniele Valle “Del quale sono stato designato coordinatore. Sono molto soddisfatto perché, come ho più volte ribadito nei mesi scorsi, sarà uno strumento importante non solo per accertare i fatti, ma ... Leggi su nuovasocieta

