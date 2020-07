Coronavirus, Usa: “record positivo”, meno di 60 mila contagiati (Di lunedì 27 luglio 2020) In Usa, dopo lunghe settimane di “agonia”, calano i contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono scesi sotto la soglia di 60 mila. Dopo lunghe, intense e disastrose settimane gli Usa, nell’ambito Coronavirus, registrano un dato “positivo”. Chiamarlo positivo, ovviamente, non equivale a dire al vero. In un paese che ancora “abbraccia ” la pandemia ed è al primo posto mondiale in relazione a quest’ultima, di positivo c’è ben poco. Per la prima volta i casi da nuovo contagio scendono sotto la soglia delle 60 mila persone. È questo l’unico dato da chiamare “positivo”. Un rallentamento che fa ben sperare, ma che tiene sempre alto l’allarme. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono stati ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - RaiNews : In questi giorni, 'gli americani possono solo invidiare il successo dell'Italia nel combattere l'epidemia #Covid19… - Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - JacobThomson13 : Most coronavirus deaths: ????USA: 149,849 ????BRA: 87,052 ????GBR: 45,752 ????MEX: 43,680 ????ITA: 35,107 ????IND: 32,812 ????FR… - coldplay_oilers : RT @theworldindex: Most coronavirus deaths: ????USA: 149,849 ????BRA: 87,052 ????GBR: 45,752 ????MEX: 43,680 ????ITA: 35,107 ????IND: 32,812 ????FRA: 30… -