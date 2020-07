Coronavirus, Usa: “Consigliere per la Sicurezza positivo al Covid-19”. È stretto collaboratore di Trump (Di lunedì 27 luglio 2020) Si è infettato durante una riunione familiare e da allora è in isolamento, mentre continua a lavorare da casa. A risultare positivo al Covid-19 è il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca Robert O’Brien, uno dei più stretti collaboratori di Donald Trump. La notizia del suo contagio è stata diffusa da Bloomberg e da Cnn, ma non è ancora stata ufficializzata dall’amministrazione americana. O’Brien è stato visto l’ultima volta alla Casa Bianca alla fine della scorsa settimana. Cnn scrive che al momento non è chiaro se altri funzionari della Casa Bianca siano stati messi in quarantena. L'articolo Coronavirus, Usa: “Consigliere per la Sicurezza positivo al ... Leggi su ilfattoquotidiano

