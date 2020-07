Coronavirus ultime notizie: pericolo crisi ad agosto, l’analisi di Crisanti (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus ultime notizie: pericolo crisi ad agosto, l’analisi di Crisanti Coronavirus ultime notizie: si parla spesso di seconda ondata, ma in alcuni Paesi europei sembra già essere arrivata, vedendo i numeri dei bollettini giornalieri. L’Italia, almeno per il momento, sembra essere risparmiata dall’incremento dei nuovi casi positivi, sebbene comunque si siano registrati nell’ultima settimana molti nuovi positivi anche da noi. La situazione che preoccupa di più, visti anche i casi d’importazione, è quella che avviene nei Paesi a noi confinanti o comunque a due ore di volo da qui: Francia, Spagna, Germania, senza dimenticare i Balcani, Romania in primis. Per il ... Leggi su termometropolitico

fanpage : Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - fanpage : Lopalco: “Non sono i migranti a causare la ripresa dei contagi” - FatimaCurzio : RT @Corriere: L’allarme dell’Oms: «I contagi raddoppiati in sei settimane» - arosamor : RT @fanpage: Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio -