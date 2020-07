Coronavirus, ultime notizie – L’avvertimento del Financial Times: «La ripresa economica dell’Ue non è garantita». In Catalogna pronti ad adottare misure più restrittive (Di lunedì 27 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, calano i nuovi casi con più di 11mila tamponi in meno. Stabili i decessi: altri 5 – Il bollettino della Protezione CivileCoronavirus, in Lombardia zero vittime per la terza giornata consecutiva. Calano i ricoverati e diminuiscono anche i casi: +74 (ieri erano +79)Johns Hopkins University Mappa Covid-19Secondo i dati della Johns Hopkins University non frena l’aumento dei contagi negli Stati Uniti che con 4.234.020 casi continuano a essere il Paese più colpito dall’emergenza Covid-19. Il bilancio delle vittime è invece salito a 146 mila. Segue il ... Leggi su open.online

Nella platea di lavoratori che, negli ultimi mesi, hanno avuto potuto beneficiare delle indennità stanziate dall’Esecutivo per la crisi coronavirus, ci sono anche quelli dello spettacolo e del turismo ...

Dopo l’emergenza Covid 19 riaprono anche le fontanelle frizzanti del Trasimeno

Dopo il Covid 19 riaprono anche le Case dell’acqua della zona del Trasimeno. Dal 28 luglio, infatti, torneranno in funzione le fontanelle dell’acqua frizzante di San Fatucchio e Pozzuolo, entrambi nel ...

