Coronavirus, ultime notizie – Italia ancora ultima in Europa nello smartworking. Usa, lo studio di Science: «Le scuole vanno riaperte. I bambini non si infettano facilmente» (Di lunedì 27 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, calano i nuovi casi con più di 11mila tamponi in meno. Stabili i decessi: altri 5 – Il bollettino della Protezione CivileCoronavirus, in Lombardia zero vittime per la terza giornata consecutiva. Calano i ricoverati e diminuiscono anche i casi: +74 (ieri erano +79)Johns Hopkins University Mappa Covid-19Secondo i dati della Johns Hopkins University non frena l’aumento dei contagi negli Stati Uniti che con 4.234.020 casi continuano a essere il Paese più colpito dall’emergenza Covid-19. Il bilancio delle vittime è invece salito a 146 ... Leggi su open.online

fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - fanpage : Lopalco: “Non sono i migranti a causare la ripresa dei contagi” - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Negli Usa rallenta il contagio: 55mila casi in un giorno - EugenioCardi : RT @fanpage: Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - Riccbergna : Coronavirus in Italia, il bollettino: 255 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore. Ancora nessun … -