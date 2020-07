Coronavirus, ultime notizie – In Italia gli attualmente positivi sono 12.581. In Lombardia ancora una giornata senza vittime. Negli Usa al via sperimentazione del vaccino sull’uomo (Di lunedì 27 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Johns Hopkins University Mappa Covid-19 Secondo i dati della Johns Hopkins University non frena l’aumento dei contagi Negli Stati Uniti che con 4.234.020 casi continuano a essere il Paese più colpito dall’emergenza Covid-19. Il bilancio delle vittime è invece salito a 146 mila. Segue il Brasile con 2.419.091 casi e l’India con 1.435.616. Il totale dei decessi è rispettivamente di 87.004 e 32.771. In Italia +170 casi nelle ultime 24 ore e (ancora) +5 decessi. 45 pazienti in terapia intensiva Open La ... Leggi su open.online

