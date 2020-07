Coronavirus, Trump annuncia: “Enormi progressi verso il vaccino” (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus, Trump annuncia: “Enormi progressi verso il vaccino”. Il presidente USA ha sottolineato che non si era mai andati così veloce in una ricerca medica come in questo momento Donald Trump è sempre nell’occhio del ciclone. Dopo le accuse per la diffusione del Coronavirus negli States e una campagna politica per la rielezione che procede … L'articolo Coronavirus, Trump annuncia: “Enormi progressi verso il vaccino” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trump Coronavirus, Trump: "Vaccino arriverà in tempi record" Adnkronos Coronavirus: Usa, Trump invita i governatori a riaprire gli Stati

Usa: coronavirus, per Pence non ci saranno "scorciatoie" con il vaccino

New York, 27 lug 23:57 - (Agenzia Nova) - Mentre i casi di coronavirus aumentano in tutti gli Stati Uniti, e mentre i membri della sua amministrazione incoraggiano alcuni Stati ad invertire la loro ri ...New York, 27 lug 23:57 - (Agenzia Nova) - Qualsiasi vaccino contro il coronavirus che arriverà sul mercato sarà sicuro, e ampiamente testato. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Penc ...