Coronavirus | tre borse di studio per i figli di infermieri e forze dell’ordine impegnati nell’emergenza

L'Istituto Sociale di Torino istituirà tre borse di studio per i figli di infermieri e forze dell'ordine impegnati nei mesi scorsi in prima linea nella lotta al Covid. L'iniziativa è indirizzata a quegli studenti si iscriveranno alla prima classe dei licei Classico, Scientifico e Scientifico Sportivo per l'anno scolastico 2020/2021, e dimostreranno una condotta e un profitto meritevole. "In questo modo – spiegano dall'Istituto Sociale, in una nota – vogliamo dare seguito alla bella iniziativa di alcuni suoi studenti dei Licei che qualche mese fa avevano aiutato i torinesi donando le quote della loro gita sulla neve, oltre 2000 euro, alla Fondazione Specchio dei Tempi"

