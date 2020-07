Coronavirus, stabile il bilancio in Italia ma in Europa ritorna la paura (Di lunedì 27 luglio 2020) È un’emergenza sanitaria quella per il Coronavirus che a livello mondiale continua a destare fortissima preoccupazione. Per il quarto giorno consecutivo, nel mondo, sono stati oltre 250mila i casi di Coronavirus registrati a rimostranza di come il virus non si stia affatto indebolendo. L’evoluzione dell’epidemia nell’ultimo bollettino della Protezione Civile con i numeri aggiornati al 27 luglio. Coronavirus, Italia: stabile il bilancio, 170 nuovi contagi Calano nell’arco delle ultime 24 ore i nuovi casi di contagio di Coronavirus in Italia: dai 255 casi di ieri, in giornata odierna 27 luglio sono calati a 170 i casi di nuovo contagio. 34 quelli registrati in Lombardia; 33 in Emilia-Romagna; 24 quelli in ... Leggi su thesocialpost

