Coronavirus | Società Igiene | “Probabile ritorno in autunno | il vaccino antinfluenzale è una priorità”

In questo momento in cui la fase grave dell'epidemia di Coronavirus in Italia è ormai lontana, si pensa alla possibilità di una seconda ondata in autunno. "Allo stato delle attuali conoscenze è probabile che nella prossima stagione autunno-invernale vi possa essere un ritorno su più larga scala dei contagi da nuovo Coronavirus Sars-Cov-2″, ha scritto, in una nota, la Società italiana di Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), sottolineando come sia "fondamentale proteggere la popolazione con particolare riguardo alle fasce fragili, utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione, compresi i vaccini già disponibili per altre patologie che rappresentano uno strumento formidabile di prevenzione

