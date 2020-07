Coronavirus, Sgarbi organizza il convegno di “negazionisti”. E’ show di Salvini (Di lunedì 27 luglio 2020) Sgarbi ha organizzato un convegno per ribellarsi alle limitazioni imposte dal governo sul fronte Coronavirus. Tra i protagonisti spicca Salvini, autore di un vero e proprio show Si è trasformato in un vero e proprio show l’evento “Covid-19 tra informazione, scienza e diritto” organizzato in Senato dal critico d’arte Vittorio Sgarbi, a cui hanno partecipato medici e ricercatori per portare avanti la loro tesi, ovvero che il Coronavirus in Italia non c’è più. Come ribadito da Vittorio Sgarbi, lo scopo del convegno era quello di portare un “manifesto della verità”. “C’è bisogno di un comitato ... Leggi su bloglive

