Coronavirus | sette positivi in centro di accoglienza migranti nel Casertano

sette stranieri ospiti di una struttura di accoglienza di Villa Literno (Ce) sono risultati positivi al Covid-19. I casi sono emersi in seguito ad uno screening con test rapidi effettuato su tutti gli ospiti del centro. Secondo l'Asl la situazione sarebbe circoscritta e tutti i positivi sarebbero asintomatici. Il vice-sindaco Valerio Di Fraia ha spiegato che "la struttura ospita 50 cittadini extra-comunitari con diritto di asilo politico e si trova in via delle Dune. L'assessore Raffaela Ucciero ha subito predisposto e firmato una ordinanza che obbliga alla quarantena per 15 giorni gli ospiti del centro che in questo momento si trova sotto sorveglianza h24 delle forze dell'ordine e dell'Esercito

