Coronavirus: salgono a 175 i medici morti in Italia (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono 175 i medici morti in Italia a causa del Coronavirus: la Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, ha aggiornato il suo “elenco caduti”, aggiungendo l’ultima vittima, Davoud Ahangari, medico di medicina generale, venuto a mancare lo scorso 25 luglio.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Salgono a 175 i medici morti in Italia per Covid-19. La Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, ha aggiornato il suo 'elenco caduti'. L'ultima vittima è Davoud ...

Coronavirus, c’è un morto in provincia di Foggia. Mentre i casi in Capitanata salgono a 1.181

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 27 luglio 2020 in Pug ...

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 27 luglio 2020 in Pug ...