Coronavirus: Russia, 5.635 casi e 85 morti in 24 ore (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - MOSCA, 27 LUG - Sono 5.635 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Russia nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi accertati nel Paese dall'inizio dell'epidemia sale così a 818.120. I decessi ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia ANSA

Roma, 27 lug. (askanews) – Paura per una nuova ondata di contagi in Cina. Il Paese ha registrato 61 nuovi casi di Covid-19, il dato più alto dallo scorso aprile, dovuto ai focolai emersi in tre divers ...