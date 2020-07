Coronavirus: raggiunti 650mila decessi nel mondo (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Coronavirus continua ad avanzare. Salgono a quota 650mila i decessi nel mondo. Le aree più colpite sono America Latina e Caraibi, mentre gli Usa confermano il più alto tasso di contagio. Il secondo paese per decessi è il Brasile Il Coronavirus avanza, nonostante il caldo, nonostante la massiccia diffusione di DPI e strategie di contenimento. I dati che arrivano dal mondo sono allarmanti e sono indice di una pandemia ancora in corso. Sono 650mila i decessi totali, con America Latina e Caraibi tra le aree più colpite. Dati negativi arrivano ancora dagli Usa, dove il tasso di contagio è il più alto con oltre 4,2 milioni di casi e circa 146mila morti nelle ultime 24 ore. Segue a ruota il Brasile ... Leggi su zon

Un altro focolaio di coronavirus in provincia. E’ stato infatti individuato un ulteriore cluster familiare di covid-19 a Lucca. Si tratta di un uomo italiano e di una donna albanese residenti a Lucca ...In Toscana sono stati rilevati otto tamponi positivi nelle ultime ventiquattro ore. Provincia di Pisa incolume, non ci sono nuovi casi PISA — I dati aggiornati alle ultime 24 ore, diffusi dalla Region ...