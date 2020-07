Coronavirus, positivo il Consigliere per la Sicurezza Usa Robert O’Brien (Di lunedì 27 luglio 2020) Robert O’Brien, Consigliere per la Sicurezza Nazionale negli Usa, è risultato positivo al Coronavirus. A dare la notizia i principali media statunitensi Un’altra brutta notizia per gli Stati Uniti. Come riportato dai principali media statunitensi, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Usa Robert O’Brien è risultato positivo al Coronavirus. Scelto da Donald Trump nel … L'articolo Coronavirus, positivo il Consigliere per la Sicurezza Usa Robert O’Brien proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

I canali distributivi hanno saputo resistere alla crisi dettata dall’emergenza Coronavirus, regalando una crescita delle ... con una NNM comunque positiva (trainata dalla crescita della raccolta ...

Su 1052 tamponi processati oggi in Puglia per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 3 casi positivi: uno in provincia di Foggia e 2 in provincia di Lecce. C’è stato un decesso nella ...

