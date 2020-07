Coronavirus, Oms: '6 mesi da dichiarazione emergenza sanitaria, pandemia sta accelerando' (Di lunedì 27 luglio 2020) Agenzia Vista, Ginevra, 27 luglio 2020 'Questo giovedì segna 6 mesi da quando l'Oms ha dichiarato il ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Oms, 1 milione di nuovi casi a settimana nell'ultimo mese #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Vaccino Usa, al via la fase 3 di sperimentazione sull'uomo. #Oms, i contagi sono raddoppiati nelle ult… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Oms, la pandemia continua ad accelerare. Casi raddoppiati nelle ultime sei settimane #ANSA - tamistars : Adesso il negazionista #Bocelli dirà 'Non ho mai conosciuto nessuno dell'Oms, pertanto quell'organizzazione non esi… - divorex82 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Vaccino Usa, al via la fase 3 di sperimentazione sull'uomo. #Oms, i contagi sono raddoppiati nelle ultime se… -