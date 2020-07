Coronavirus oggi in Lombardia: i dati del bollettino della Regione (Di lunedì 27 luglio 2020) Ci sono 34 nuovi positivi al Coronavirus ma nessun decesso per il quarto giorno consecutivo nel bollettino sul Coronavirus di Regione Lombardia. I dati di lunedì 27 luglio dicono che c’è un ricoverato in più in terapia intensiva (14 in totale) e due in meno non in terapia intensiva (137 in tutto) mentre i decessi sono fermi a 16801. I tamponi effettuati oggi in Lombardia sono 3992 (meno della metà di quelli di sabato e domenica) mentre i guariti o dimessi sono 80; dei nuovi positivi, sei sono debolmente positivi e 3 lo sono diventati in base ai test sierologici. Per quanto riguarda l’incremento dei casi per provincia, 14 nuovi positivi sono stati riscontrati a Milano di cui 7 in città, 8 a ... Leggi su nextquotidiano

