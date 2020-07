Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile del 27 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) I dati della Protezione Civile del 27 luglio sulla situazione del Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute dicono che ci sono 170 nuovi positivi e cinque morti; i guariti sono 147. Dei nuovi positivi, 34 sono in Lombardia che per il quarto giorno consecutivo non registra decessi. Il bollettino del Lazio invece registra 13 nuovi positivi e due decessi. Per quanto riguarda le altre regioni, c’è stato un lieve rallentamento dei casi di positività al Coronavirus in Veneto, dove si sono registrati solo 16 contagi nelle ultime 24 ore,, per un totale di 19.825 infetti dall’inizio dell’epidemia. Da tre giorni non si contano nuovi decessi: il numero totale ... Leggi su nextquotidiano

