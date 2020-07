Coronavirus, nuovi contagi ancora in calo (170), per il quarto giorno consecutivo i morti sono stati 5 (Di lunedì 27 luglio 2020) Nell’ambito della situazione legata al Coronavirus nel Paese, come comunicato poco fa dalla Protezione civile, le cose sembrano finalmente evolvere di giorno in giorno in meglio. Inoltre, tramite la protezione civile, il ministero della Salute ha comunicato che, dall’inizio dell’emergenza, i contagiati sono stati complessivamente 246.286. Intanto, nelle ultime 24 ore si registrano 170 nuovi contagi, un numero relativamente basso, rispetto ai precedenti poi, particolare non da poco, per il quarto giorno consecutivo il numero dei decessi è stato di ‘sole’ 5 persone. Pdr un totale di vittime dall’inizio dell’emergenza, di 35.112 decessi. Aumentano ... Leggi su italiasera

