Coronavirus, news dal mondo. Lieve frenata negli Usa. Vietnam, maxi evacuazione da Danang (Di lunedì 27 luglio 2020) Rallenta l'aumento dei casi di Coronavirus negli Usa , altri 55.187 nelle ultime 24 ore rispetto agli oltre 60.000 degli ultimi giorni. Nel mondo i casi totali registrati sono saliti intanto a oltre ... Leggi su quotidiano

Giorgiolaporta : Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza… - Agenzia_Italia : I cani antibomba sembrano in grado di rilevare il #coronavirus. - repubblica : Coronavirus, la Spagna fa paura all'Europa. Norvegia e Gran Bretagna impongono la quarantena [aggiornamento delle 1… - IsabellaDaragon : RT @gabrillasarti2: Spegnete i TG di regime ! - jude_m_mcgrath : Chernobyl trionfa ai Bafta per la tv. Cerimonia on line causa coronavirus -