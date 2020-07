Coronavirus, news dal mondo. India, nuovo record. Vietnam, maxi evacuazione da Danang (Di lunedì 27 luglio 2020) Rallenta l'aumento dei casi di Coronavirus negli Usa , altri 55.187 nelle ultime 24 ore rispetto agli oltre 60.000 degli ultimi giorni. Cresce ancora il ritmo del contagio in India. Tornano a salire i ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus in Italia e nel mondo: Cina, nuovi contagi locali ai massimi da marzo. LIVE Sky Tg24 Lotta alla baby-movida, a Leno chiusi due market che vendevano alcolici a minori

Sono state le famiglie dei ragazzini a spingere le forze dell’ordine a controllare e poi sanzionare bar e supermercati di Leno, accusati sia di non rispettare le norme anti-coronavirus durante happy-h ...

Fontana assediato in Regione. Opposizioni pronte alla sfiducia

MILANO. Non c’è solo l’inchiesta che lo vede indagato, ora il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è alle strette anche sul fronte politico. Questa mattina a Palazzo Pirelli, sede del Consi ...

