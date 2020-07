Coronavirus, netto calo dei contagi in Italia: oggi 170 nuovi positivi (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug – netto calo dei contagi in Italia. Stando a quanto comunicato dal ministero della Salute, i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono infatti 170, a fronte dei 255 di ieri. Secondo giorno di calo dunque, per quanto siano stati effettuati circa la metà dei tamponi di ieri. oggi 25.551, ieri oltre 50mila. Sta di fatto che anche in Lombardia, la regione Italiana maggiormente colpita dal virus, nelle ultime 24 ore si contano pochi casi: 34, ieri erano stati 74. “Quarto giorno consecutivo senza decessi e 6 province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi. Continua il trend dei dati incoraggianti in merito all’emergenza Covid”, ha dichiarato ... Leggi su ilprimatonazionale

