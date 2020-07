Coronavirus, nel mondo superata la soglia dei 16 milioni di contagi (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Un milione di nuovi casi a settimana nelle ultime cinque consecutive, picchi superiori ai 280mila negli ultimi due giorni. Sono i dati allarmanti presentati dall’OMS che in un comunicato spiega come siano Americhe e Sud Est asiatico a trainare la diffusione del Covid-19, anche se “nessun paese può considerarsi immune”. Secondo quanto riporta la Johns Hopkins University è stata superata la soglia dei 16milioni di casi nel mondo, con 648.966 decessi. In Corea del Nord, intanto, il Presidente Kim Jong-un ha dichiarato “l’allerta massima” per il Coronavirus dopo la scoperta del primo “caso sospetto” ufficiale nel Paese. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ufficiale Kcna il caso riguarderebbe una persona fuggita ... Leggi su quifinanza

