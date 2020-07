Coronavirus nel mondo, quasi 650mila morti e oltre 16 milioni di contagi (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono quasi 650mila (648.966) i decessi da Coronavirus nel mondo, con 16.264.048 casi accertati di contagio. E’ questo l’ultimo bilancio tracciato dalla Johns Hopkins University, che dall’inizio della pandemia tiene un conteggio costantemente aggiornato delle infezioni e delle vittime del Covid-19. Il Paese più colpito sono sempre gli Stati Uniti, con 4.234.140 casi positivi e 146.935 decessi, seguiti dal Brasile, con 2.419.091 contagi e 87.004 morti. >> Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 luglio 2020 In Brasile 87mila morti e oltre 20mila nuovi casi al giorno E’ salito a 87.004 il numero delle persone che in Brasile hanno perso la vita per complicanze legate al ... Leggi su urbanpost

