Coronavirus nel mondo: quasi 650mila morti e 16,2 milioni di casi. Cala la curva in Usa (Di lunedì 27 luglio 2020) Seul: «Il disertore rientrato in Corea del Nord non aveva il Covid». In Vietnam evacuate 80mila persone Leggi su lastampa

Giorgiolaporta : Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza… - Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di #coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni, secondo… - fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - EveBartoli : RT @fanpage: Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - brongosalvatore : RT @fanpage: Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio -