Coronavirus nel mondo. È morto Anton Khudayev, medico della nazionale di calcio ucraina (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha colpito finora oltre 16,1 milioni di persone nel mondo, provocando più di 645mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 27 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – È morto Anton Khudayev, medico della nazionale di calcio ucraina – È morto di Coronavirus Anton Khudayev, 48enne medico ... Leggi su tpi

