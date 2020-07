Coronavirus, negli Stati Uniti 55mila casi in 24 ore. Trump rinuncia all’apertura della stagione degli Yankees. Seul chiarisce: «Il “disertore pentito” non era un caso Covid» (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)Usa Ansa Donald Trump partecipa all’apertura della stagione degli Yankees nel 2006Sembra rallentare la crescita dei contagi da Coronavirus negli Stati Uniti: nelle scorse 24 ore sono Stati registrati 55.187 nuovi casi, mentre nei giorni scorsi i nuovi contagi superavano i 60mila. I morti sono Stati 518. Nel complesso negli Usa sono state contagiate 4.233.927 persone dall’inizio dell’emergenza, 146.934 i morti. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che non parteciperà all’apertura della stagione ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - repubblica : Coronavirus nel mondo: rallenta l'aumento dei casi negli Stati Uniti - Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - Anna_Madron : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: rallenta l'aumento dei casi negli Stati Uniti. Terza ondata in Cina [aggiornamento delle 08:38] http… - repubblica : Coronavirus nel mondo: rallenta l'aumento dei casi negli Stati Uniti. Terza ondata in Cina [aggiornamento delle 08:… -