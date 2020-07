Coronavirus, ministero della Salute: 170 nuovi contagi, 5 decessi (Di lunedì 27 luglio 2020) I nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 170, per un totale di 12.581 casi. Lo ha reso noto il ministero della Salute, aggiungendo che cinque persone sono decedute mentre 147 sono le ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Coronavirus, in Lombardia 2mila “debolmente positivi” in isolamento. Gallera al ministero: “Sicurezza ok, ma no a m… - sonia9mari : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19: i dati odierni del ministero della Salute. In calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi, quar… - AnaDono_ : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19: i dati odierni del ministero della Salute. In calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi, quar… - konstantinaBel3 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19: i dati odierni del ministero della Salute. In calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi, quar… - RaiNews : #coronavirus #covid19: i dati odierni del ministero della Salute. In calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi… -