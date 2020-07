Coronavirus, migranti tutti negativi ai test a Lampedusa e Porto Empedocle. Rintracciati quelli in fuga, entro domani saranno trasferiti (Di lunedì 27 luglio 2020) 'Dal punto di vista sanitario, la situazione è sotto controllo: tutti i test sierologici sono risultati negativi e cosi i tamponi fin qui eseguiti sui , sia a Porto Empedocle sia a Lampedusa , grazie ... Leggi su leggo

