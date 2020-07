Coronavirus, Massimo Galli: “Dalla Lega un messaggio pericoloso” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Penso che tutto quello che e stato detto non abbia alcuna base dal punto di vista scientifico: e’ un messaggio inadeguato, quello che viene lanciato, con elementi di evidente pericolosita'”. Lo afferma all’ANSA Massimo Galli, professore Ordinario di Malattie Infettive all’Universita’ degli Studi di Milano, in merito alle posizioni espresse in occasione dell’incontro ‘Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti’, alla presenza tra gli altri del leader della Lega Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi e il tenore Andrea Bocelli. L'articolo Coronavirus, Massimo Galli: “Dalla Lega un messaggio pericoloso” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Avvenire_Nei : Coronavirus. L’infettivologo Massimo Galli: «Perché il virus non ritornerà» - giornalettismo : Il responsabile delle malattie infettive del Sacco, Massimo #Galli, ha detto che dal convegno in Senato con… - virginiaraggi : Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva… - CeciliaCorradi : RT @Avvenire_Nei: Coronavirus. L’infettivologo Massimo Galli: «Perché il virus non ritornerà» - Sakurauchi_Hime : RT @macche2palle: In Belgio restringono le libertà causa aumento casi Virus ( sic). Tra le perle: - per le prossime 4 settimane i belgi so… -