Coronavirus. Lunedì 27 luglio: sono 13 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “Oggi abbiamo 13 casi e un decesso. Di questi otto sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, due casi da Spagna, due da Afghanistan, uno dal Pakistan, uno da Egitto e un caso di una donna da Capoverde con link con Arabia Saudita. Stiamo lavorando per l’ordinanza per effettuare i test ai terminal dei pullman.” “Nella Asl Roma 1 dei due casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo di nazionalità del Bangladesh e ricoverato al Policlinico Umberto I ed un secondo caso riguarda una donna con link familiare al cluster della comitiva di giovani in gita a Capri. Nella Asl Roma 2 sono due i nuovi casi nelle ultime 24h il primo riguarda una donna di Capoverde con link familiare ad un caso di ... Leggi su romadailynews

