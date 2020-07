Coronavirus, lo pneumologo De Donno: con la terapia al plasma “avremmo salvato 3mila vite umane” (Di lunedì 27 luglio 2020) “L’ultimo protocollo che ci è stato approvato di recente dal comitato etico è il protocollo ‘Clean’ che permetterà di negativizzare quei pazienti che hanno il tampone cronicamente positivo” al Coronavirus. “Ci sono persone positive da molti mesi. Anche in questo caso il plasma secondo noi potrebbe avere una chance di utilizzo“: il nuovo protocollo di studio su cui l’Asst di Mantova sta lavorando è stato annunciato dal primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma, Giuseppe De Donno, durante il convegno in Senato “Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti“, evento al centro di polemiche negli ultimi giorni. Si tratta di uno dei “due grandi protocolli che stiamo conducendo a Mantova“. Oltre a questo che riguarda ... Leggi su meteoweb.eu

Oggi è il ritratto della felicità Pamela Vincenzi, 28 anni. Sabato, poco dopo le 23, ha dato alla luce Beatrice Vittoria, un nome non casuale: “Perché questa è la più grande vittoria della mia vita”.

Il medico albanese in missione in Italia: lì ho capito il giuramento di Ippocrate

La storia di questo trentacinquenne è stata recentemente pubblicato dal quotidiano “La Repubblica”, dove il medico afferma che “sebbene sapesse che COVID-19 lo avrebbe contagiato, si è recato lo stess ...

