Coronavirus, le ultime news dal Mondo: rallenta il contagio negli USA (Di lunedì 27 luglio 2020) Hanno superato abbondantemente quota 16 milioni (16.201.176) i contagi totali di Coronavirus del Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 647.928, mentre le guarigioni sono 9.360.046. rallenta il contagio negli Stati Uniti, secondo il monitoraggio della JHU: sono stati 55.187 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, rispetto agli oltre 60mila degli ultimi giorni. I decessi sono stati 518. Sono 4,2 milioni di casi totali nel Paese, 146mila i decessi.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

