Coronavirus, l’annuncio di Di Lorenzo: “ci siamo, il vaccino è pronto”. Ecco da quando sarà in commercio (Di lunedì 27 luglio 2020) Entro l'inizio del 2021 il vaccino anti-Coronavirus, messo a punto dall'Università di Oxford in collaborazione con l'Irbm di Pomezia, sarà finalmente in commercio. Ciò significa che entro l'anno successivo potremmo dire addio, probabilmente, alla pandemia da Covid-19. Ne è sicuro Piero Di Lorenzo, presidente dell'azienda italiana coinvolta nello sviluppo del vaccino, che, in una intervista rilasciata al quotidiano Libero ha sottolineato che "entro la fine dell'anno in corso arriveranno milioni di dosi, la copertura entro pochi mesi sarà nel complesso buona, anche se penso che i governi prima organizzeranno la vaccinazione delle categorie più a rischio". La sperimentazione, ha continuato Di Lorenzo, dovrebbe terminare a settembre, poi ... Leggi su howtodofor

