Coronavirus, l’analisi di Science: i bambini che si infettano di meno e i danni del lockdown. Remuzzi: “Far ripartire subito le scuole” (Di lunedì 27 luglio 2020) Mentre in Europa alcuni paesi hanno già riaperto le scuole e in Italia già da maggio c’era chi chiedeva di riaprire per i ragazzi e i bambini più penalizzati una lunga analisi della rivista Science pone questioni e prova a dare, quando è possibile, risposte sul ritorno tra i banchi. La riflessione, pubblicata il 7 luglio, viene ripresa dal Corriere della Sera e l’articolo porta la firma del professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, che pensa “che le scuole debbano essere riaperte, al più presto. Lo si sarebbe dovuto fare già a giugno, con attenzione, prudenza, poche regole (ma chiare) e tanto buon senso”. Per Remuzzi “le conoscenze attuali e il buon senso vanno certamente in questa direzione anche se una serie di regole ... Leggi su ilfattoquotidiano

