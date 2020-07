Coronavirus, “la Lombardia ha danneggiato il Pil di tutta Italia” (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, “la Lombardia ha danneggiato il Pil di tutta Italia” Il caso dei camici forniti alla Lombardia dalla ditta del cognato e della moglie del governatore Attilio Fontana è solo l’ultimo anello di una catena di errori e inadeguatezze che la Regione più colpita d’Italia dal Coronavirus ha dovuto affrontare in questi difficili mesi. Stamattina, Fontana si è presentato davanti al Consiglio regionale per dire la sua sull’inchiesta che lo vede coinvolto, insieme al cognato Andrea Dini, con l’accusa di frode in pubbliche forniture e ha parlato di “polemiche sterili e inutili” sulla sua persona. Eppure, dalle indagini per il Pio Albergo Trivulzio e tutte le altre Rsa colpite fortemente dai contagi fino alle ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Non usano la mascherina nella metro, 13 multati a #Milano. Controlli dei vigili a Porta Garibaldi, san… - VittorioSgarbi : #coronavirus Se entriamo in un locale chiuso mettiamoci la mascherina, ma dobbiamo continuare a vivere, altrimenti… - TgLa7 : Coronavirus, Hong Kong ordina mascherine obbligatorie: 'la situazione epidemica è straordinariamente grave' - VinciEmanuela : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus Se entriamo in un locale chiuso mettiamoci la mascherina, ma dobbiamo continuare a vivere, altrimenti Cont… - BluDiChina : A quelli che “oddio oddio hai visto in Australia? Beh 15 positivi!” La temperatura a Adelaide in questo momento è d… -

