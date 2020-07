Coronavirus, la diretta: nuova ondata di contagi in Cina. Vietnam evacua 80mila turisti (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, le notizie in diretta dal mondo oggi 27 luglio. La Cina ha registrato domenica 61 nuovi casi di Covid-19, di cui 57 di trasmissione domestica e 4 importati: è il peggior dato... Leggi su ilmessaggero

SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, migranti: positivi anche due familiari della donna incinta. DIRETTA - zaiapresidente : ??? Oggi alle 12:30 sarò IN DIRETTA Facebook per i consueti aggiornamenti sull’emergenza #coronavirus. Seguitemi al… - ConsLomb : #27luglio La diretta della seduta #CRLombardia #SessioneBilancio comunicazione Presidente @FontanaPres… - infoitinterno : Coronavirus, DIRETTA. Tutte le notizie dalle Marche, dal Piceno e dall’Italia - Notiziedi_it : Coronavirus, la diretta: nuova ondata di contagi in Cina. Vietnam evacua 80mila turisti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus diretta Coronavirus, la diretta: nuova ondata di contagi in Cina. Vietnam evacua 80mila turisti Il Messaggero A Castiglione della Pescaia le spighe verdi di FEE e Confagricoltura

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, la Bandiera Spighe Verdi, assegnata dalla FEE (Fondazione per l'Educazione Ambientale ...

VENEZUELA, LOCKDOWN

In Venezuela, il governo di Nicolas Maduro ha prolungato la quarantena a Caracas e in altre sei regioni di fronte all’avanzata del coronavirus. La notizia è stata data dallo stesso Maduro in una diret ...

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia ha conquistato, per il secondo anno consecutivo, la Bandiera Spighe Verdi, assegnata dalla FEE (Fondazione per l'Educazione Ambientale ...In Venezuela, il governo di Nicolas Maduro ha prolungato la quarantena a Caracas e in altre sei regioni di fronte all’avanzata del coronavirus. La notizia è stata data dallo stesso Maduro in una diret ...