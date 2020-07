Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 luglio: morti, contagi, guariti (Di lunedì 27 luglio 2020) A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 26 luglio 2020. Sono in calo i nuovi casi di Coronavirus in Italia, con un aumento di 168 persone infettate, mentre ieri se ne erano registrati 254 in più. Sono i dati forniti dal ministero della Salute. In totale i contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 246.286. Sono 5 i nuovi decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, come ... Leggi su tpi

Agenzia_Italia : I cani antibomba sembrano in grado di rilevare il #coronavirus. - infocamere : Praticato dal 18% dei lavoratori, prima del #coronavirus era al 4% ?? '#smartworking l'Italia s'è desta ma siamo fr… - fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - vantoniani : Coronavirus, al Senato il convegno dei 'negazionisti'. Salvini: 'Non metto la mascherina'. Sgarbi: 'In Italia non c… - DogeViva : Jair Bolsonaro dimostra che dal #COVID19 si guarisce con la giusta terapia In #Italia ovviamente non se ne parla e… -