Coronavirus Italia, bollettino del 27 luglio: 246.286 casi totali, 5 morti in 24 ore (Di lunedì 27 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 246.286. Le vittime, in totale, sono 35.112, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 5). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 170 casi (ieri +255). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Nello note si comunica che l’Abruzzo ha segnalato che i dati di domenica sui casi testati e tamponi erano errati: i “numeri corretti erano 82.245 casi e 124,891 tamponi, pertanto il reale incremento rispetto a ieri è 178 casi e 264 tamponi”. La Sardegna, poi, ha fatto un ricalcolo sul totale dei casi: 2 casi "dell'Area di ... Leggi su tg24.sky

Agenzia_Italia : I cani antibomba sembrano in grado di rilevare il #coronavirus. - infocamere : Praticato dal 18% dei lavoratori, prima del #coronavirus era al 4% ?? '#smartworking l'Italia s'è desta ma siamo fr… - fanpage : Nuovo focolaio #Covid19 in Germania - danieledann1 : ?? #Coronavirus: Queste le istruzioni per #viaggi e rientri in #Italia aggiornate all'ordinanza del 24 luglio. Anche… - Ivic94757448 : RT @BarbaraRaval: Il presidente bielorusso, #Lukashenko, denuncia un tentativo di corruzione con 940 milioni di dollari in cambio dell'inst… -