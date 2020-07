Coronavirus – Italia, aumentano i casi di positività: BOLLETTINO aggiornato e le Regioni più colpite [TABELLA] (Di lunedì 27 luglio 2020) Stando ai dati raccolti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 5 morti, 147 guariti e 170 nuovi casi su 25.551 tamponi effettuati: è risultato positivo lo 0,66% dei test eseguiti, dato in aumento rispetto a ieri e ai giorni scorsi. Le Regioni più colpite restano Lombardia (34), Emilia Romagna (33), Liguria (24) e Veneto (16), che da sole hanno il 63% dei nuovi casi di tutt’Italia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 246.286 casi totali 35.112 morti 198.593 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.581, così suddivisi: 740 (+5) ricoverati in ospedale (5,9%) 45 (+1) ricoverati in terapia intensiva (0,3%) 11.796 ... Leggi su sportfair

