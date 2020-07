Coronavirus: India, record di quasi 50.000 casi in 24 ore (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 27 LUG - L'India ha registrato 49.931 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, vale a dire il livello giornaliero più alto dall'inizio della pandemia: il nuovo record, secondo i conteggi ... Leggi su corrieredellosport

