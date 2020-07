Coronavirus, in Vietnam scoperto primo focolaio dopo 99 giorni: evacuati 80mila turisti. Corea del Nord: “Disertore sospetto non ha Covid” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nelle ultime cinque sono stati registrati oltre 1 milione di nuovi casi di Coronavirus, con picchi di 280mila nelle giornate di ieri e oggi. L’Organizzazione mondiale della Sanità fornisce i dati sull’evoluzione della pandemia, che avanza nelle Americhe e in India con diversi focolai localizzati anche in Europa, e puntualizza ancora una volta che “l’aumento è determinato dal contagio in Paesi grandi e popolosi, come nelle Americhe e nel Sud Est Asiatico, anche se nessun Paese è immune”. Intanto, dopo 99 giorni Covid-free, il Vietnam vede confermati nuovi casi di infezione. Non succedeva da oltre tre mesi, da quando Hanoi aveva imposto il rispetto di misure di distanziamento sociale, rigidi controlli alle frontiere, la quarantena per i positivi. Ma nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

